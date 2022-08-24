AK Parti'li Keşir, Malatya'da kadın sivil toplum örgütleri ve girişimcilerle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Keşir, Malatya'da kadın sivil toplum örgütleri ve girişimcilerle buluştu:

AA

AK Parti'li Keşir, Malatya'da kadın sivil toplum örgütleri ve girişimcilerle buluştu:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, büyük Türkiye idealini, hayalini, siyasette, ticarette, tarımda, kalkınmanın tüm alanlarında kadın erkek omuz omuza gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Keşir, Malatya Nikah Sarayı'nda kadın sivil toplum örgütleri ve girişimcilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılının nisan ayından bu yana kadın sivil toplum örgütleri ve başarılı kadın girişimcilerle "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganı ile buluşmalar düzenlediklerini, toplantılara Hakkari'den başladıklarını ve Malatya'nın 78. il olduğunu dile getirdi.

Kadınlara yönelik teşvik, fon ve projelerin bilinirliğini arttırmak istediklerini, Malatya'nın bu konuda şanslı bir kent olduğunu aktaran Keşir, ilde 20'den fazla kadın kooperatifinin olduğunu, kadın üretimi, kadın girişimciliği, tarımda kadın varlığını daha da arttırabilmek istediklerini belirtti.

Ayşe Keşir, "Kadın üretimi, kadın girişimciliği, tarımda kadının varlığı açısından çok etkin bir şehir ama bunu daha ne kadar attırabiliriz, duymayan, bilmeyen kalmasın istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin hem kurtuluşta, hem kuruluşta kadın erkek omuz omuza bugünlere geldiğini ifade eden Keşir, "Büyük Türkiye idealimizi, büyük Türkiye hayalimizi yine siyasette, ticarette, tarımda, kalkınmanın tüm alanlarında kadın erkek omuz omuza gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan biz her konuda kadınlar olarak çok büyük bir güç alıyoruz." diye konuştu.

Keşir, Türk kadınının hak ettiği şekilde siyasette, üretimde, karar alma mekanizmalarında yer alması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaları, desteği ve takdiri ile yeni düzenlemeler ve kanunlarla ciddi anlamda kolaylaştırıcı çalışmaların yapıldığını vurguladı.

AK Parti'li Keşir, daha sonra Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Emeği" programına katıldı.

Programın girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Keşir, AK Parti olarak kuruluşlarından bu yana kadının kalkınmadaki gücüne inanan bir parti olduklarını kaydetti.

Bütün seçim beyannamelerinde, hükümet programlarında buna sıklıkla yer vererek düzenlemeler yaptıklarını belirten Keşir, şöyle devam etti:

"Kadının kalkınmadaki yerine ilişkin geçmişte de pek çok proje yaptık başkanlarımızla birlikte. Ama bu dönem, yeni dönemde kadının kalkınmadaki gücü üzerine bir proje gerçekleştirmek istedik, arkadaşlarımızla istişare ettik. Anadolu'da özellikle kamu kurumlarının, KOSGEB'in, tarımın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ve diğer kurumların kadınlara verdiği özellikle pozitif uygulamalar var, fon ve destekler var. Bu desteklerin arzu ettiğimiz ölçüde, yeterince bilinmediğini gördük ve istedik ki daha çok kadın bilsin, daha çok kadın haberdar olsun ve bunlardan faydalansınlar. Onun için il il dolaşıyoruz. İlin yereldeki uzmanlarına, yetkililerine konuları anlattırıyoruz. Ve ayrıca bu destekleri alıp işini kurmuş öncü kadınlar var her ilde Malatya'da da olduğu gibi, o kadınlarla toplumu tanıştırıyoruz ki onlar rol model olsunlar ve yeni gelecek, girişimde bulunacak kadınlara hem motivasyon sağlasınlar hem öncü olsunlar."

Hakkari ile başladıkları bu serüveni haftaya Edirne'deki çalışmayla sonlandıracaklarına değinen Keşir, büyük ilçelerde de teşkilatlarca bu toplantıların sürdürüleceğini aktardı.

Ayşe Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki her mahallede, her ilçede daha çok kadın bu desteklerden haberdar olsun, müracaat etsin, işini kursun, girişimci olsun, hem kendi ekmeğini çıkarsın, hem zaman zaman gördüğümüz örneklerde olduğu gibi yeni istihdam alanları açsın. Farklı şehirlerde şunu gördük, aslında çok yaratıcı kadınlar var. Hiç ihtimal vermediğiniz, hiç aklınıza gelmeyecek alanlarda, sektörlerde üretim yapıyorlar. Güneş panelleri üretiyorlar, savaş simülasyon cihazları ihracatı yapan genç hanımlar var farklı illerde, tarımda keza öyle. Küçük girişimlerle başlayıp büyük rakamlara ulaşan, ihracat yapan pek çok kadın var. Onlar bu ülkenin kahraman kadınları, büyük Türkiye hayalinin yollarını döşeyen kahraman kadınlar, bugün da Malatya'nın kahraman kadınları ile birlikteyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi öldü, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da freni tutmayan kamyondan atlayan kişi ...
Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını ...
Hekimhan Kaymakamı Öztaş'a veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Hekimhan Kaymakamı Öztaş'a veda programı düzenlendi
Malatya'da silahlı tehdit iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı tehdit iddiasıyla 2 zanlı ...
Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli ...
BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ...
AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'dan 20 günde 16 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
YEREL HABERLER Malatya'dan 20 günde 16 milyon dolarlık kuru kayısı ...
Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi ...
Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına ...
Malatya'da tayini çıkan kaymakamlara veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da tayini çıkan kaymakamlara veda programı ...
Dört ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
YEREL HABERLER Dört ay önce başladığı boksta Türkiye şampiyonluğuna ...
Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli serbest kaldı
YEREL HABERLER Aynı evden bir haftada 2 kez hırsızlık yapan şüpheli ...
Malatya'da yağma ve hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da yağma ve hırsızlık olaylarına karışan 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.