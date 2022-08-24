MASKİ, güneş enerjisi santrali kuracak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, 5,7 MW gücünde güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için saha çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla Yeşilyurt ilçesindeki Yaka Mahallesi’nde 5,7 MW güce sahip GES kurulacak.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, yenilenebilir enerji hamlesinin bir an önce yapılması noktasında çalıştıklarını ifade etti.



Enerji tasarrufuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Mert, şöyle devam etti:

"Yüzde 40’a yakın enerji tasarrufu yaptık. Çünkü kayıp kaçak ve cazibeli suların vatandaşa sunulması anlamda kırsalda ve merkezde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Geriye kalan enerji kısmımızda bize ciddi maliyet getiriyor. GES Projeleri ile maliyeti 2024 yılı içinde sıfırlamak istiyoruz. Yaka GES, inşallah 4-5 ay içerisinde MASKİ’nin hizmetine sunulacak, bize bir katkı sağlayacak."

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Fatih Sağlam ise GES projesi kapsamında saha düzeltme çalışması yaptıklarını anlatarak, "Mevcutta 2 MW’lık kurulu gücümüz var. Bu tesisin tamamlanmasıyla beraber toplamda 8 MW gücünde GES tesisimiz olacak. Enerji tüketimimizin yıllık ortalama yüzde 35-40’ına tekabül etmektedir." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.