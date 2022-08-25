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Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi

AA

Malatya Hayvanat Bahçesinin sakinleri bu yıl 32 yavru dünyaya getirdi

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde ceylan, kızıl geyik, lama, kurt, kanguru gibi çeşitli hayvan türlerinden 32 yavru dünyaya geldi.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaklaşık 4 yıl önce hizmet vermeye başlayan hayvanat bahçesi, aslan, kaplan, kurt, ayı, lama, kanguru, ceylan ve deve kuşu gibi 78 türden 1300'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor.

70 dönümlük alana kurulu hayvanat bahçesindeki hayvan sayıları, yeni doğumlarla artıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin güzel bir gezinti alanı olduğunu, geçen yıl 54 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Bu yılın hayvanat bahçesi açısından verimli geçtiğini dile getiren Acar, "Hayvanat bahçemizde 32 yeni yavru dünyaya geldi. Bu yıl 6 ceylan, 9 cüce keçi, ikişer beyaz geyik, kızıl geyik, sanem keçisi, midilli, üçer yaban keçisi, kurt, birer örümcek maymunu, lama ve kanguru doğdu." diye konuştu.

- Lama, ceylan, kanguru ve keklik yavruları hibe edildi

Türkiye'deki diğer hayvanat bahçeleriyle iş birliği içinde olduklarını, yeni doğan hayvanların bir kısmını farklı illere gönderdiklerini ifade eden Acar, şunları aktardı:

"İki hafta önce Kayseri Hayvanat Bahçesine 2 ceylan, birer lama ve kanguru ile 6 keklik hibe ettik. Daha önce de onlar bize hayvan göndermişti. Buradaki havyanlar genelde diğer hayvanat bahçelerinde doğmuş ve yaşamışlar. "

İki veteriner ve bakım elemanlarıyla hayvanlara gerekli bakımların yapıldığını anlatan Acar, "Yeni üyelerimizle beraber hayvanat bahçemiz daha da şenlenmiş olacak." dedi.

Hayvanat bahçesinin mesire alanıyla iç içe olduğunu, çevre illerden de ziyarete gelenlerin bulunduğunu kaydeden Acar, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 54 binden fazla kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda okullardan grup halinde gelen öğrencilerden de ücret almıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğimiz var. Malatyalı hemşehrilerimiz kadar il dışından gelenler var, Adıyaman, Elazığ ve Sivas'tan ziyaretçiler geliyor."

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