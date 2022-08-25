Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kuru kayısı
|Kg
|120,00
|120,00
|Kuru kayısı
|Kg
|83,00
|98,34
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|66,00
|66,00
|Dut kurusu
|Kg
|42,00
|42,00
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