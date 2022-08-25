Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kuru kayısı Kg 120,00 120,00 Kuru kayısı Kg 83,00 98,34 Gün kurusu kayısı Kg 66,00 66,00 Dut kurusu Kg 42,00 42,00

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