Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

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MALATYA (AA) - Türkiye'nin gezici müzik festivali "Fanta Fest" kapsamında Edis ve Gazapizm Malatya'da konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda gerçekleştirilen Fanta Fest'te, DJ performansları ve özel dans şovları gerçekleştirildi.

Daha sonra Gazapizm ve Edis, konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

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