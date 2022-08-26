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Yeşilyurt Belediyesinin açtığı kursta eğitim gören kadınlar ürettikleri takıları satıyor

AA

Yeşilyurt Belediyesinin açtığı kursta eğitim gören kadınlar ürettikleri takıları satıyor

MALATYA (AA) - Malatya'da Yeşilyurt Belediyesine bağlı Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kursta aldıkları eğitimle takı üreten kadınlar ev bütçesine katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin kültürel ve sanatsal hizmetler kapsamında Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Takı ve Tasarım Kursu'nda kadınlara eğitim verildi.

Öğrendikleriyle kendilerine yeni bir iş dünyasının kapısını aralayan kursiyerlerin, ürettikleri el emeği göz nuru ürünler, Çırmıhtı Mullakasım Mahallesi'ndeki Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'nde satışa sunuldu.

Takı ve Tasarım Kursu Usta Öğreticisi Firuze Tansel Akgül, kursiyerlerin gayretli ve istekli olduğunu belirtti.

Kursun 11 ay sürdüğünü ve 800'e yakın kişinin buradan faydalandığını aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"Çok güzel geri dönüşler aldık. Kursiyerlerimiz burada ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini yakın çevrelerine satıyorlar. Mahmut Çalık ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesi'nde oluşturulan bölümde bu ürünlerin satışı yapılıyor ve kursiyerlerimiz bu şekilde aile bütçelerine destek oluyorlar. Ev hanımlarımızın yanı sıra bu işe meraklı öğrencilerimiz de geliyor. Onlar da bu meslek dalını öğreniyorlar, kendilerini geliştirip güzel sanatsal ürünler yapıyorlar."

Kursiyerlerden Meryem Ekici Kuş ise hobi olarak başladığı kursta hem öğrendiklerini hem de eğlendiklerini belirterek, "Meslek sahibi olarak ev bütçemize de katkı sunuyoruz. Bize böyle fırsat sunan Belediye Başkanımıza, koordinatörümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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