69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali sürüyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MALATYA (AA) - Malatya'da, 69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yemek, bal, kavun, pekmez ve trap yarışmaları düzenlendi.

Darende Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, belediye sosyal tesislerinde yöresel yemeklerle ilçede üretilen ürünlerin yarışması yapıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, festivalin sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni etti.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da festival kapsamında yapılan yarışmalara katılan ev hanımlarına ve üreticilere teşekkür etti.

Darende'nin zengin yemek kültürünün olduğuna değinen Özkan, "Zengin mutfak kültürümüzün yanı sıra bereketli topraklarıyla ilçemizde çok kaliteli kekik balı ile aromasıyla nam salmış kavun yetiştiriyoruz. Bu değerlerimize hem sahip çıkıyoruz hem de üreticilerimizi burada onurlandırıyoruz. Çok keyifli etkinliklere imza attık. İnşallah bu yarışmalarımızı gelecek yıl daha geniş ve daha büyük organizasyonlarla yapacağız." diye konuştu

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise festivallerin birlik ve beraberliği sağladığını bildirdi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.







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