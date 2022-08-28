69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali sürüyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 69. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.



Darende Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve dua edildi.



Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, yaptığı konuşmada, karakucak güreş tarihinin yüzlerce yıla dayandığını belirterek, yarışlar kapsamındaysa 300'ü aşkın güreşçinin er meydanında peşrev atarak çimlerle buluşacağını söyledi.

"Doğunun Kırkpınar"ı olma yolunda uzun yıllardır yapılan güreşlerin önemli bir kültürel değer olduğunu ifade eden Özkan, sporculara başarılar dileyerek, festivale katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin birçok yerinden gelen pehlivanlar güreşe başladı.

Etkinliğe AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile diğer protokol üyeleri katıldı.

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