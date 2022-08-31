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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı

AA

Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 5 Eylül itibariyle hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında da poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 71 ünite ve 5 ameliyathanesi ile hizmet verdiğini belirtti.

Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arası randevu ile vatandaşlara poliklinik hizmeti sunan hastanenin, vatandaşlara daha fazla hizmet vereceğini aktaran Berk, şöyle devam etti:

"Müdürlüğümüzün ve hastane yönetimimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda diş poliklinik hizmetlerinden halkımızın daha fazla yararlanması için 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 17.00-20.00 arası, 20 diş hekimimizin katılımıyla mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır."

Mesai dışı saatlerde diş polikliniklerden hizmet almak isteyenler mhrs.gov.tr ve Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemini kullanarak randevu oluşturabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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