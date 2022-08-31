Battalgazi'de 15 mahallede su kesintisi yapılacak

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yarın 15 mahallede su kesintisi yapılacak.
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Buyruk Caddesi ana isale hattı üzerinde yapılacak vana montajı nedeniyle Battalgazi ilçesine bağlı 15 mahallede 1 Eylül Perşembe günü saat 09.00-21.00 arasında su kesintisine gidileceği belirtildi.
Vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri alması gerektiği dile getirilen açıklamada, Çamurlu, Üniversite, Bağtepe, Göller, Karatepe, Tokluca, Yenice, Yeniköy, Hacıyusuflar, Orduzu, Bulgurlu, Yıldıztepe, Tandoğan, Çöşnük, Göztepe mahallerinde su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.