Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da kayısı bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Hüseyin Bozkuş (70) idaresindeki 44 AD 584 plakalı traktör kayısı bahçesinde devrildi.

Sürücünün yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Bozkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkuş'un cesedi, incelemenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.