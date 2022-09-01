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Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

AA

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 3'ünün cenazesi defnedildi

MALATYA (AA) - Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, Malatya Valisi Hulusi Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş ve Adile İzci'nin (62) cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer 4 kişinin cenazesinin ise yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

M.Ö. (52) yönetimindeki 34 EBE 72 plakalı kamyon ile Ayhan Sevin (51) idaresindeki 44 J 4257 plakalı minibüsün Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin, Rabia Görünç ile Fahri Kızılaslan'ın Bursa'daki kına gecesinden döndükleri, çiftin düğünlerinin ise yarın Hekimhan'da yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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