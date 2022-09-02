Malatya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bozan Aslan (51) idaresindeki 67 AAV 724 plakalı otomobilin Nadir Mahallesi'nde dün üst geçidin ayağına çarptığı kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yoldan çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması, kazayı gören bir vatandaşın yardım için olay yerine doğru koşması yer alıyor.

Kazada, Gülhan Aslan (39) ve oğlu Muhammed Yusuf Aslan (17) olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü ile Ceylin Aslan (11) ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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