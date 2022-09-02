Yeşilyurt Belediyesince yaz spor okullarında 4 bin çocuğa eğitim verildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce sportif yeteneklerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla yaz spor okullarında 13 branşta 4 bin çocuğa eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlükleri, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de katkı sunduğu yaz spor okullarında, futbol, yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando ve karate, gibi çeşitli branşlarında eğitimler verildi.

Çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere katılanlara sertifika verildi.

Yakınca Spor Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, spora ve gençlere yatırım yapmaya önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak, 13 branşta 23 ayrı merkezde 4 bin sporcunun katılımıyla düzenledikleri yaz spor okullarının verimli geçtiğini hatırlatan Çınar, "Geleceğin Milli Takım sporcularını yetiştirdik. Buradan yetişen sporcularımızın hayalini kurdukları noktalara ulaşmaları için de desteklerimiz devam edecektir. Biz geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini arzu ediyoruz. " diye konuştu.

Çınar, çocuklarını spora teşvik ederek, kurslara gönderen ailelere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Çınar, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren antrenörler ve sporculara kupa ile sertifikalarını takdim etti.

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