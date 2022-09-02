Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu ölenlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

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MALATYA (AA) - Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönerken Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi Malatya'da toprağa verildi.

Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meryem Kızılaslan için düzenlenen cenaze törenine kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz katıldı.

Kılınan namazın ardından Kızılaslan çiftinin cenazeleri Hekimhan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Minibüs şoförü Ayhan Sevin ile oğlu Seyit Battalgazi Sevin'in cenazeleri ise Yukarı Selimli Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

M.Ö. (52) yönetimindeki 34 EBE 72 plakalı kamyon ile Bursa'da katıldıkları kına gecesinden dönenlerin bulunduğu Ayhan Sevin (51) idaresindeki 44 J 4257 plakalı minibüsün 1 Eylül'de Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenlerden Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş ve Adile İzci'nin (62) cenazeleri dün ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

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