Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 bin 12 sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 570 lira ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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