Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 bin 12 sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 570 lira ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.