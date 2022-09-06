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"Emekli kısraklar" kalan ömürlerini "huzurevi"nde geçiriyor

AA

"Emekli kısraklar" kalan ömürlerini "huzurevi"nde geçiriyor

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesine bağlı "huzurevi" adı verilen harada, doğurganlığını yitirmiş ve engelli 40 atın bakımı üstleniliyor.

Akçadağ ilçesinde 1865 yılında 27 bin dönümlük arazide "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmede safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Yüksek dayanıklılıkları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugün yarışların gözde ırkları arasında yer alıyor.

Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan", "Ateştopu", "Onurkaan", "Tümözbey", "Yaşarcık", "Yelgeçen", "Alpyürek", "Özduran", "Odinhan", "Madrabaz", "Yılmabaşar" gibi atların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, doğurganlığını yitiren yaşlı atlara adeta vefa hizmeti sunuluyor.

Bir tavlayı yaşlı dişi atlar için ayıran işletme yönetimi, burada diğer atlara gösterilen ihtimamı "emekli kısraklar" için de gösteriyor.

"Huzurevi" olarak adlandırılan tavlada, 18-27 yaş aralıklarında emekli kısraklar bulunurken, 2 yaşında olup da doğum yeteneği bulunmayan ya da engeli atlara da burada bakılıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdür Vekili İdris Tanrıkulu, AA muhabirine, her canlı gibi atların da belirli bir yaştan sonra doğurganlık özelliğini kaybettiğini aktardı.

Bu yüzden oluşturdukları huzurevi tavlasını bu yaşlı atlara ayırdıklarını, sayıları az olsa da doğurganlığı bulunmayan atların burada ağırlandığını anlatan Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Anne atlarımızı, doğum yeteneklerini kaybettikleri dönemde diğer atlarla aynı intizamı, tırnak bakımlarını, tımarını ve beslenmeyle ilgili her türlü ihtiyacını karşıladığımız bu tavlaya getiriyoruz. Yaşlı atlarımızın burada hayatlarının sonuna kadar bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Buradaki bütün anne atlara doğumundan başlayıp ölümüne kadar aynı intizam birebir olarak gösteriliyor. Beslenme öğünlerinde, bakımlarında olduğu kadar yine dışarda gezip, rahat bir hayat idame etmeleri için her türlü şartları tesislerimizde sağlıyoruz.

Bu tavlamıza, şampiyon atlarımızın annelerinin konforlu, hatta doğal ortamlarında yaşayabileceği, bakımlarının yapılabileceği, yiyeceklerinin sağlanabileceği ve her türlü uygun şartların sağlandığı 'at huzurevi' diyoruz. İşletmemizin en büyük gelir kaynaklarından safkan Arap atlarının doğmasına sebep olan anneler bunlar. Bu atlarımız bizlere yıllarca tay doğurarak işletmemizin safkan Arap atı satışlarının büyük rakamlara ulaşmasını sağladı. Bundan dolayı da bu atlara şu an herhangi bir doğum yetenekleri olmamasına rağmen aynı özeni gösteriyoruz."

Tanrıkulu, 2021'de safkan Arap tayı satışlarından 12 milyon lira gelir sağladıklarını, bu yıl için 20 milyon lira hedeflediklerini kaydederek, "Bu sene için 122 safkan Arap tayı doğumumuz var. Bunların tamamının satışını gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl için de 132 safkan Arap tayı doğumu bekliyoruz. Öte yandan, şu an mevcut bulunduğumuz tesisimizde 40 adet huzurevinde dinlenen, dinlenmeye çekilen emekli kısraklarımız var." ifadelerini kullandı.

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