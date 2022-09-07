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Malatya'da zihinsel engelli Dilek'in gelinlik giyme hayali gerçek oldu

AA

Malatya'da zihinsel engelli Dilek'in gelinlik giyme hayali gerçek oldu

MALATYA (AA) - Malatya'da zihinsel engelli Dilek Bulgurcu'nun gelinlik giyme hayali Battalgazi Belediyesince gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllardır gelinlik giyme hayali kuran 30 yaşındaki Bulgurcu için Hidayet Mahallesi Levent Güleç Parkı'nda düğün töreni düzenlendi.

Törende konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, annesiyle yaşayan Bulgurcu'nun en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunun kendisine iletildiğini belirtti.

Bu hayali gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını anlatan Güder, "Onu mutlu görünce biz de mutlu olduk. Biz her zaman Dilek’in ve Dilek gibi özel bireylerimizin yanındayız. Onlar bizim için özel insanlar ve istekleri de bizim için özel. Dilek kızımız için düzenlediğimiz tören çok güzel oldu. Kızımız da gönlünce eğlendi ve güzel zaman geçirdi." ifadelerini kullandı.

Anne Edibe Sarı ise kızının 10 yıllık gelinlik giyme hayalinin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Müzikli eğlencenin olduğu düğünde, gelinin eline kına yakıldı, takı töreni yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Güder'in eşi Yıldız Güder, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Mualla Varol, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile Bulgurcu'nun yakınları katıldı.

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