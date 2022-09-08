Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin kayısı bahçesine yasa dışı kenevir ektiği, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpekle operasyon düzenleyen ekipler, 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ve 530 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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