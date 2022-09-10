Malatya'da hayırseverce yapılan caminin açılışı yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hayırsever iş adamı Ramazan Kızılkaya tarafından Yeşilçam Caddesi'nde inşa edilen Yıldıztepe Hidayet Kızılkaya Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, peyzaj düzenlemesi Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan caminin açılışında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, hayırsever iş insanına teşekkür ederek, Türk-İslam medeniyetinde caminin önemini vurguladı.

7'den 70'e herkesin camiye gitmesi gerektiğini belirten Şahin, "İbadet yerlerimizde çocuk sesleri olmazsa geleceğimiz son derece tehlikeye girer. Çocuk seslerinin içinde olduğu, dolup taşan camilerinin sayısının artmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, camilerin medeniyetin ve şehrin kalbi, merkezi olduğunu belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ramazan Kızılkaya'ya teşekkür ederek hayırseverlerinin sayısının artmasını diledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bu yöndeki hayırların devamını temenni etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de ilçede hayırseverlerin de desteği ile ibadethanelerin yapımına katkı sunduklarını ve yarım kalan camileri tamamlamaya çalışacaklarını anlattı.

İl Müftü Vekili Hasan Nacar ise camilerin bir ibadet mekanı olmasının yanı sıra açılan kurslarla bir eğitim kurumu gibi olduğunu kaydetti.

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