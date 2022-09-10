Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatı çalışmaları sırasında vinç devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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