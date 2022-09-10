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MALATYA (AA) - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



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