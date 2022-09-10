GÜNCELLEME - 2 Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel hayatını kaybetti.

Vinç operatörü gözaltına alındı.

Olayda, vefat eden ve yaralananların yakınları hastanelerin acil servislerinin önüne geldi.

Polis ekipleri, hastanelerin önünde önlem aldı.

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