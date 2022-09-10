GÜNCELLEME - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, deponun boş olmasının, içeride yalnızca kasaların bulunmasının olası kötü bir durumu önlediğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını kaydeden Katipoğlu, "Dış cepheler özellikle yanıcı malzemeler, petrol türevi malzemeler olduğu için geç sönen ve geç soğutulan malzemeler. Soğutma çalışmaları devam edecek. Fabrikada hasar oluştu." dedi.

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