GÜNCELLEME 3 - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmı, inşaat alanındaki işçilerin üzerine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Musa Aydın'ın (25) ise tedavisi sürüyor.
Vinç operatörü M.B. ile Ö.G. ve Y.G. gözaltına alındı.