Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Kale ilçesi Kaleköy Mahallesi'nde kayınvalidesini ziyarete giden Murat Güneş (35), elektrik direğini sabitlemek için bağlandığı belirtilen tele dokunması üzerine akıma kapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.