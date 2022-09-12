Malatya'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 501 sikke ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 bin 501 sikke ile kitap, heykel, kolye ve 2 yüzüğü satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde il dışından kente gelen 3 zanlının, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde tarihi eser satacağını tespit etti.

Jandarma ekipleri, operasyon düzenleyerek şüphelilerin aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 501 sikke, birer kitap, heykel ve kolye ile 2 yüzük ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

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