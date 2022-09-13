Doğanşehir'de jandarma okul servisleri denetledi

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MALATYA (AA) - Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi.



Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri Günedoğru ve Polat Mahallerinde, yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında okul servislerini denetledi.



Trafik timleri, kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemini de anlattı.



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