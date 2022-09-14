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Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri düzenlenecek

AA

Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri düzenlenecek

MALATYA (AA) - Malatya'da, 17-20 Eylül'de düzenlenecek 2. Uluslararası Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri için basın toplantısı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Sanat ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliklerde Malatya'nın fethinin yıl dönümünün de kutlandığına değindi.

Kentin Türk-İslam kültürü merkezlerinden birine dönüşme sürecinin fethin dönüştürme ve geliştirme faaliyeti olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bizim gittiğimiz her yerde aldığımız toprakları imar ettik, katkı sağladık, büyüttük, geliştirdik. Tam tersi bizim çıktığımız yerler söndüler. Bizim çıktığımız hangi şehir belini doğrultabildi. Yemen zamanın en zengin ülkesiydi, şimdi bakın ne halde. Malatya'da da bunu vurgulamak istiyoruz, bir medeniyet iddiamız var. Fetihle beraber birilerinin hani bir ara 'zulüm 1453'te başladı' diye Kadıköy'de duvarlara yazmışlardı ya. Bu ahlaksızlara bir cevaptır aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız. Tam tersi biz bir medeniyet getirdik."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçmişini bilmeyenin geleceğine hükmedemeyeceğine değindi.

Gürkan, kentin fetih sürecini anlatarak, "Malatya'nın fetih süreci 18 Eylül 1101, yani bu yıl 921. fetih yılını kutluyoruz. Dolayısıyla Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri buluşmasını temel esprisi tarihi değerlerin günümüz insanına taşınması ve geleceği ulaştırılması amaçlanmakta." diye ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nü gündemde tutmak ve kentin değerlerini ortaya çıkarma noktasına çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Arslantepe'de yakın tarihte karşılama merkezi yapılacak. Valimizle bölgeye gittik, bir binanın kamulaştırmasını yaptık. Kamulaştırılması gereken iki bina daha var, onların da kamulaştırmasını yapacağız. Değerleri açığa çıkarmak, kentte yaşayanları bu değerlerin farkına varması ve bunları uluslararası alanda insanlığa tanıtmak için çalışmamız devam ediyor. '

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise insanlarda kentle ilgili merak uyandıracak etkinlik ve organizasyonları yeni yeni yapmaya başladıklarını söyledi.

Kentteki değerlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlatan Çınar, "Bazen bizim basit ve küçük gördüğümüz işleri dışarıdan insanlar sahipleniyor, önemsiyor hem de bizi farkına vardırtıyor. " diye konuştu.

2. Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri kapsamında kentte konferans, workshop açılışları ve sergi gibi etkinlikler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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