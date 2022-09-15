Malatya'da jandarma şehit polisin mezarını yeniledi

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MALATYA (AA) - Malatya'da Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, 31 yıl önce şehit olan polis Cumali Sancar'ın kabrini ailesinin isteği üzerine yeniledi, mezara giden yolu düzenledi, kabir başına da Türk bayrağı dikti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli iken 1991'de Anavatan Partisi Kartal İlçe Başkanlığına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit düşen Cumali Sancar'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Sancar'ın eşi Hüsniye Sancar, eşinin taşlarla çevrili mezarının yenilenmesi ve mezara ulaşımın kolaylaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, şehit Sancar'ın kabrini yeniledi, mezara giden yolu düzenledi, kabir başına da Türk bayrağı dikti.

Kırcaer, şehit eşi Hüsniye Sancar ve şehidin yakınları ile Cumali Sancar'ın kabrini ziyaretinde dua etti.

Hüsniye Sancar, AA muhabirine, "Bir hafta içinde eşimin mezar yolu, mezar bakımı yapıldı, yenilendi. Daha önce yol çamur, çakıl, taş ve kayaydı. Gelip gidemiyorduk, zorlanıyorduk. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden, komutanımızdan razı olsun." dedi.

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