Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 160,00 160,00 Kuru kayısı Kg 76,65 117,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 35,00 35,00

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