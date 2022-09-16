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Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çevrimiçi torasik cerrahi akciğer ameliyatı yapıldı

AA

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çevrimiçi torasik cerrahi akciğer ameliyatı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen torasik cerrahi akciğer ameliyatıyla 4 ülkeden 100 civarında doktora çevrimiçi eğitim verildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ile Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinden Prof. Dr. Muzaffer Metin'in 44 yaşındaki bir hastaya uyguladıkları ameliyat, çevrimiçi yayınlandı.

Prof. Dr. Metin, Türkiye'nin tıpta Avrupa'dan ileri düzeyde olduğunu, sağlık alanındaki tek rakiplerinin Çin ve Amerika olduğunu söyledi.

Ekip olarak akciğer cerrahisiyle ilgilendiklerini ve eğitim protokolü kapsamında burada ameliyat yaptıklarını kaydeden Metin, "Zor bir vakaydı, sabırla gayet güzel bir ameliyat oldu. Almanya, Mısır, Dubai ve Porto Riko'da izleyen göğüs cerrahisi arkadaşlar var." dedi.

Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ise İstanbul dışında canlı bağlantılı akciğer ameliyatlarını (torasik cerrahiler) ilk kez Malatya’da klinikte yaptıklarını söyledi.

Ameliyat ettikleri 44 yaşındaki erkek hastanın çocukluktan bu yana tekrarlanan enfeksiyonlarla yaşadığını aktaran, Ulutaş, "Öksürük, balgam ve ağızdan kan gelmesi şikayetleri vardı. Ağızdan kan gelmesi, kan tükürme dediğimiz olay hayati tehlike arz eder. Eskiden açık cerrahide bile zor yapılan ameliyatı şimdi endoskopik kapalı yöntemle tek delikten canlı olarak gerçekleştirdik." diye konuştu.

İnternet altyapısı dolayısıyla katılımcı sayısının sınırlı tutulduğunu bildiren Ulutaş "Son 10 yılda biz 2 bin kapalı ameliyat yaptık, bu ameliyatlardan 500'ün üzerinde yaptık. Ameliyatın canlı verilmesini ilk defa yaptık." diye konuştu.

Ulutaş, ameliyatın gerçekleşmesine katkı sağlayan Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinden Prof. Dr. Muzaffer Metin, Doç. Dr. Celal Buğra Sezen'e teşekkür etti.

Doç. Dr. Celal Buğra Sezen de oluşturdukları eğitim platformuyla Türkiye'de eğitim vermeyi planladıkların belirtti.

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