Malatya Valisi Hulusi Şahin'den Gaziler Günü mesajı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, gazilerin mukaddes değerler uğrunda, insanın en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele etme fedakarlığını hayata geçirdiklerini aktardı.



Gaza anlayışının bir gereği olarak mukaddes vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerle kahraman gazilerin fedakarlıklarıyla nice zaferlerin elde edildiğini ifade edenŞahin, şöyle devam etti:

"Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da ve 15 Temmuz’da gösterdiği eşsiz mücadele ile istiklalimizi korumak, ülkemizin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için cansiperane mücadelesine devam edeceğini bu gazi millet, kanıyla tarihe kazımıştır. Aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerimiz uğrunda kendi varlığını hiçe sayarak savaş meydanlarına atılan kahramanlarımıza, kutsal vatan topraklarını bizlere ebedi yurt kılan devlet büyüklerimize gazilik payesini layık görerek onları yüceltmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkenin bağımsızlığı ve milletin bütünlüğü uğrunda mücadele ederken hayatlarını ortaya koyan gazileri şükran ve minnetle yad ediyoruz."

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