Kale'de okul servisleri denetlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde trafik polisleri okul servislerini denetledi.

İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla Bağlıca Mahallesinde bulunan okulların servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.



Servislerin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol eden trafik ekipleri öğrencilere trafik kurallarının önemini anlattı.

Ekipler, öğrencilere servis araçlarına binme ve inme, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımı ile ilgili de bilgi verdi.

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