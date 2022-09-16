Yazıhan'da koç katım etkinliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde koç katım etkinliği gerçekleştirildi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Karaca Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte koç katımının bereketli olmasını temenni etti.

Yetiştiricilerden daha fazla hayvan üretmelerini istediklerini anlatan Akın, tüketime paralel olarak üretimin de artması gerektiğini belirtti.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini aktaran Akın, "Altyapı ve su ile ilgili yaylalardaki problemlerin giderilmesi gerekiyor. Mera ıslahı projemiz var, Bakanlık da destek veriyor." diye konuştu.

Yetiştirici Zeynel Alkan ise koç katımı etkinliğini mahallerinde yapan Akın'a teşekkür etti.

Genel anlamda iyi bir yıl geçirdiklerini kaydeden Alkan, hayvanları sulama noktasında sıvat eksikleri bulunduğunu dile getirdi.

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