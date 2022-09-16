Yeni Malatyasypor-Altay maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 6. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yenilmezlik serilerini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, zorlu Malatya deplasmanına puan için geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın sonunda 1 puan ile döndüklerini aktaran Yılmaz, "Sonuçta 1 puanla döndük, bizim için iyi bir sonuç. İki haftadır yükselen ve sonuçları sahaya yansıyan grafiğimiz vardı. Deplasmanda puanla dönüp sonra içeride ilk galibiyetimizi almıştık. Yenilmezlik serimiz devam ettiği için mutluyuz." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında Yeni Malatyaspor'un baskı kurduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Golü de bulabilirlerdi ama imdadımıza devre yetişti. Taktiksel olarak devrede birkaç değişiklikle ikinci devreye dahi iyi başladık, oyuna hakim olduk. İkinci yarı da galipte gelebilirdik ama oyunun geneline bakarsak bence bu sonuç iki takımı da fazla üzmedi. İnşallah Yeni Malatyaspor da bundan sonraki haftalarda galibiyetle tanışır, bizimde yükselişimiz devam eder. Lig bu sene baya uzun ve zorlu geçecek."





- Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Fevzi Lahiç ise statta kendilerine destek veren taraftara teşekkür etti.

Sezon başı kampı geçiremedikleri için sürekli oyuncuların sakatlandığını aktaran Lahiç, zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İyi bir takımlarını olduğunu düşündüklerin belirten Lahiç, "Takımın biraz desteğe ve sabra ihtiyacı var. Geçen hafta bize çok ümit veren oyunu belki bu hafta sürdüremedik, en azından mağlup da olmadık. Takımın mücadelesi devam edecek ancak hep destek bekliyoruz. İşimiz kolay değil." dedi.

Geçen haftaki oyunla doğru orantılı ve yükselen oyunlarının bulunmadığını anlatan Lahiç, "Eksiklerimize bağlı olarak biraz daha kontrollü oynama ihtiyacı hissettik. Pozisyonlarda bulduk, maçın geneline baktığımızda yarım bir pozisyon verdik. Onun dışında genelde pozisyon üretmek isteyen bir görüntü çizmeye çalıştık. Bazı oyunculardan istediğimiz verimi alamıyoruz. Bazılarında çok fedakarlık alıyoruz, Yiğit ve Ogün gibi. Takım mücadelesine devam edecek. Eksiğimiz olmadan mücadele ettiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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