CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Malatya'da konuştu:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi kavga etmeden, barış ve huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, beraber olacağız, birlik olacağız, ülkeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüştü.

Ardından partisinin il başkanlığı yeni hizmet binasının açılışına katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerin umutları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kaderini 7,5 milyon gencin belirleyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. 7,5 milyon genç, umudum olan, Türkiye'nin umudu olan gençler sizin hayalleriniz benim hedefim olacak bunu bilmenizi isterim. Sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirmek de Bay Kemal'in görevi olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisinden önce kürsüde konuşan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, "İnşallah bugün 6'lı masanın lideri olarak geldiği ilimize umarım önümüzdeki dönem yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Malatya'mızı onurlandırırsınız." ifadesi üzerine, şöyle konuştu:

"Herkesin çok iyi bilmesini isterim, 6 lider bir aradayız. 6 partinin genel başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye'nin sorunlarıdır, meseleleridir. Hangi yaştan veya hangi partiden olursak olalım Türkiye'nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz var. Bir beka sorunumuz var. Türkiye'nin bunu aşması lazım ve Türkiye'nin bunu aşarken akılla, bilgiyle, birikimle, kucaklaşarak, helalleşerek, kavga etmeden aşması lazım. Bu ülkenin dokularına, bu ülkedeki insanların dokularına adalet vurgusu yaparak aşması lazım. Dolayısıyla sorunları aşmak için kavga değil kucaklaşmamız, bir arada olmamız gerekiyor. Bugüne kadar ayrıştırdılar, kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstüne. Benim derdim o insan bu memlekette huzur içinde yaşıyor mu? O insan bu memleketin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde otururken güler yüzle oturuyor mu? İşi var mı? Kazanıyor mu? Sofrası bereketli mi? Benim derdim bu. Bu dert hepimizin ortak derdi ve bu derdi çözmek için 6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz, bunun da farkındayız ama demokrasi aşkımız aynıdır, insan sevgimiz aynıdır."

- "Çiftçiyi toprağa, araziye küstüremezsiniz"

Kılıçdaroğlu, çiftçiye ÖTV'li ve KDV'li mazot satılmaması gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O üretiyor, o alın teri döküyor, onun kazanması lazım. Çiftçiyi toprağa, araziye küstüremezsiniz. Küstürürseniz 85 milyon insan aç kalır. Et, canlı hayvan, mercimek, nohut, buğday, yulaf, ayçiçeği, ayçiçeği yağı dışarıdan geliyor ya peki ya içeridekiler, peki ya çiftçi? Bu insan neden kazanmıyor, neden insanlarız küstürdük, neden Türkiye üretimden koptu? Bunların tamamını 6 lider olarak düşünüyoruz. Türkiye'yi kavga etmeden, barış ve huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, beraber olacağız, birlik olacağız, ülkeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kayısı ithal etmediğini çünkü Malatya'nın kayısıda dünyaya meydan okuduğunu belirterek, "Biz buğdayda da fındıkta da arpada da yulafta, canlı hayvanda da dünyaya meydan okumalıyız. Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok. Meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer." ifadelerini kullandı.

- "Üreterek büyümek zorundayız"

"Ekonominiz güçlüyse zaten kimse size bir şey diyemez ama ekonominiz zayıfsa, dolar, avro dilenmek için ülke ülke gezerseniz değeriniz olmaz." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir gelenekten geliyoruz. Bizim milli Kurtuluş Savaşı'mız sıradan bir milli Kurtuluş Savaşı değildir. Bizim milli Kurtuluş Savaşı'mız bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. O nedenle mazlum milletlere örnek olduk, ekonomik kalkınmada da bütün mazlum milletlere örnek olmak zorundayız. Üreterek, çalışarak, kazanarak, yatırım yaparak, okuyarak, üniversitelerde bilgi üreterek büyümek zorundayız. Eğer biz bunları yapabilirsek, ki yapacağız, yapma konusunda da kararlıyız göreceksiniz Millet İttifakı'nda 6 ay içinde bu memlekete nefes aldıracağız, bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız. Gençler işsizlikten kırılıyor. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar 'Acaba yurt dışında iş bulabilir miyiz?' diye çalışıyorlar, çabalıyorlar. Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın, neden bu insanlar kendi ülkelerinde üretmesin, neden bu insanlar kerdi ülkelerinde alın teri döküp kazanmasınlar. Bunu yapacağız. Sizden tek isteğim var, sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisini, işçisinin, emeklisinin, EYT'linin, taşeron işçisinin, çalışanların, KPSS'ye girip haksızlığa uğrayanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa oy versin veya vermesin nerede adaletsizlik varsa onun karşısında duracağım çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim haksızlık yapıyorsa karşısında duracağız."

Adaletin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Adalet olmazsa olmaz. Devletin dili adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz, kainat da adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti olmayan bir ülkenin, devletin yaşama, büyüme şansı yoktur. O nedenle adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, CHP Malatya İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesti.

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