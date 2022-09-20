Malatya'da "kenger sakızı" için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, "kenger sakızı"na coğrafi işaret tescil belgesi için başvuruldu.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, gazetecilere, ilçenin dağlarında endemik olarak yetişen ve birçok ailenin geçim kaynağı olan kenger bitkisinin kökündeki sıvıdan yapılan sakızı hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

En kısa zamanda sakızın tescillenmesini beklediklerini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Odamız teknik heyetinin bir çalışması sonucu belli bir olgunluğa getirdiğimiz çalışmalarımızı tamamlayarak kenger sakızımızın coğrafi işaret belgesi veya mahrecini alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli başvuruyu yaptık. Darende Kültür Sanat Derneğinin de bu konuda bizlere olan talebiyle birlikte ilçemizin önemli bitkisel değerlerinden olan kenger sakızımızı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bu konuda çalışma yapılması gereken daha birçok ürünümüz var. Söz konusu çalışmamızda bizlere gerekli desteği sağlayan Sayın Kaymakamımız Ökkeş Safa Türkoğlu'na, Darende Belediyesine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Hulusi Efendi Vakfına ve oda çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

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