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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta çiftçilere budama eğitimi verildi

AA

Yeşilyurt'ta çiftçilere budama eğitimi verildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayısı üreticilerine uygulamalı budama eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığınca kayısı üreticilerine ağaçlarda budama ve güz bakımı eğitimi verildi.

Kuşdoğan Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitime 25 çiftçi katıldı.

Burada konuşan Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, güz bakımının yapılması gerektiğinin ve bordo bulamacının ağaçlara atılması gerektiğini söyledi.

Tarım danışmanlarının bordo bulamacı hazırlama noktasında çiftçilere yardımcı olacağını aktaran Solmaz, "Malzemelerinizi hazırlayın, bizim tarım danışmanlarımız bordo bulamacı karışımını hazırlamada size yardımcı olur. Bizler, çiftçilere yardımcı olmakla mükellefiz." diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Şevket Fidan, Gülten Gündem, Yeşilyurt Ziraat Odası Tarım Danışmanları Metin Bayındır ve Leyla Doğan tarafından budamanın amacı ve ağaca faydası anlatıldı.

Kayısı ağaçlarında kaliteli meyve alınabilmesi, ağacın her yıl meyveye yatırılması için budamanın gerekli olduğu belirtildi.

Eğitim esnasında kayısı ağaçlarında budanacak dallar belirlendikten sonra budama yapılarak, ağacın kesilen bölgeleri macunlandı.

Hasat sonrası kayısı ağaçlarına atılabilecek gübreyle ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Eğitimde Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Berktaş da hazır bulundu.

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