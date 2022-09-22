MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 158 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|158,00
|158,00
|Kuru kayısı
|Kg
|70,00
|135,00
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|130,00
|130,00
|Arpa
|Kg
|6,79
|6,79
|Saman
|Kg
|1,27
|1,27
|Süt
|Kg
|7,00
|7,00
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