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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

AA

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün emanet kısmında 4 paket halinde 5 kilo 978 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Polis ekiplerinin sokak çalışması kapsamında yaptığı ikamet ve üst aramalarında ise 105 sentetik hap, 22 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 15 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D, B.A. ve Y.S.H, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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