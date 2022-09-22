Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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