Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 186 bin doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 186 bin içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirerek, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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