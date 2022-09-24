Bakan Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evleri sakinlerini ziyaret etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evleri sakinlerini ziyaret etti:

AA

Bakan Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evleri sakinlerini ziyaret etti:

MALATYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evi sakinlerini ziyaret etti.

Malatya Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, yoğun ilgileriyle karşılaştığı huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Yanık, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğu haberi ile kente girdiklerini, bu nedenle buruk bir program geçirdiklerini belirtti.

Malatyalı şehit Erkuş'a Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Yanık, "Bu buruklukla beraber oldukça verimli ve güzel bir Malatya ziyareti oldu. Sabahtan itibaren gerek belediyemizde, gerek Valiliğimizde aldığımız brifingler çerçevesinde şehrin genel değerlendirmesini, Bakanlığımızın hizmetlerini yerinde inceleme noktasında çalışma arkadaşlarımızla il müdürlüğümüzde beraber görüştük. Hem hizmetlerimizi yerinde incelemek noktasında hem bakanlığımızın önümüzdeki süreçteki çalışmalarını planlamak ve değerlendirmek noktasında çok verimli bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

- "Malatya bizi sever, AK Parti'yi sever, biz Malatya'yı severiz"

Malatya'nın son derece önemli bir il olduğunu dile getiren Yanık, "Malatya hepimiz için son derece önemli bir il. Malatya özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde eskiden beri ekonomisi ile insan kaynağı ile ticari hacmi ile ve terörün en şiddetli olduğu zamanlarda teröre geçit vermeyen kimliği ile bölgenin sigortası illerden birisidir. Bu anlamda biz de hizmetlerimizi planlarken şehrin demografisine, ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kente Aile Destek Merkezi kapsamında 5 adet ADEM kuracaklarını aktaran Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Malatya bizi sever, AK Parti'yi sever, biz Malatya'yı severiz. O yüzden inşallah milletimizin bu teveccühünü karşılıksız bırakmayacak şekilde AK Parti olarak, AK Parti hükümeti olarak, bütün bakanlıklar olarak biz de dahil olmak üzere Malatyamıza en iyi şekilde, en güzel şekilde nasıl hizmet edebiliriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Vatanımızın her bir köşesi cennet, her bir köşesi bizim için vazgeçilmez. Her birisi ile alakalı çalışmalarımızı planlıyoruz ve devam ediyoruz."

Derya Yanık'ın, çocuk evleri sitesini ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yanık, Malatya'da
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Malatya'da
Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son ...
Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ...
Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi
YEREL HABERLER Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ...
Malatya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Malatya'ya şehit ateşi düştü
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına ...
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş ...
Malatya'da 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan ...
Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.