Bakan Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evleri sakinlerini ziyaret etti:

MALATYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evi sakinlerini ziyaret etti.

Malatya Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, yoğun ilgileriyle karşılaştığı huzurevi sakinleriyle sohbet etti.



Yanık, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğu haberi ile kente girdiklerini, bu nedenle buruk bir program geçirdiklerini belirtti.

Malatyalı şehit Erkuş'a Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Yanık, "Bu buruklukla beraber oldukça verimli ve güzel bir Malatya ziyareti oldu. Sabahtan itibaren gerek belediyemizde, gerek Valiliğimizde aldığımız brifingler çerçevesinde şehrin genel değerlendirmesini, Bakanlığımızın hizmetlerini yerinde inceleme noktasında çalışma arkadaşlarımızla il müdürlüğümüzde beraber görüştük. Hem hizmetlerimizi yerinde incelemek noktasında hem bakanlığımızın önümüzdeki süreçteki çalışmalarını planlamak ve değerlendirmek noktasında çok verimli bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.



- "Malatya bizi sever, AK Parti'yi sever, biz Malatya'yı severiz"

Malatya'nın son derece önemli bir il olduğunu dile getiren Yanık, "Malatya hepimiz için son derece önemli bir il. Malatya özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde eskiden beri ekonomisi ile insan kaynağı ile ticari hacmi ile ve terörün en şiddetli olduğu zamanlarda teröre geçit vermeyen kimliği ile bölgenin sigortası illerden birisidir. Bu anlamda biz de hizmetlerimizi planlarken şehrin demografisine, ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Kente Aile Destek Merkezi kapsamında 5 adet ADEM kuracaklarını aktaran Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:



"Malatya bizi sever, AK Parti'yi sever, biz Malatya'yı severiz. O yüzden inşallah milletimizin bu teveccühünü karşılıksız bırakmayacak şekilde AK Parti olarak, AK Parti hükümeti olarak, bütün bakanlıklar olarak biz de dahil olmak üzere Malatyamıza en iyi şekilde, en güzel şekilde nasıl hizmet edebiliriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Vatanımızın her bir köşesi cennet, her bir köşesi bizim için vazgeçilmez. Her birisi ile alakalı çalışmalarımızı planlıyoruz ve devam ediyoruz."

Derya Yanık'ın, çocuk evleri sitesini ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.







