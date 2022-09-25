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Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan bazı yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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