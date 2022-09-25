GÜNCELLEME - Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amerika'da en çok kazandıran 15 filmi

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Malatya'dan Kayseri yönüne giden 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.