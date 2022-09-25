GÜNCELLEME 2 - Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Kayseri yönüne giden 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.



Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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