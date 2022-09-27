BAL-SEN Olağan Genel Kurulu yapıldı

MALATYA (AA) - Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Malatya'da bulunan sendika bürosunda yapılan ve tek adayın bulunduğu seçimde Burak Dinçer yeniden genel başkanlığa seçildi.

Dinçer, genel kurulda, ilke olarak öncelikle memurların mali ve sosyal yönden haklarının iyileştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Burak Dinçer, önümüzdeki süreçte büro bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki memurlar adına karar mekanizmasında söz sahibi olmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

Büro bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki memurlar adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Dinçer, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin uğradıkları bireysel ve örgütsel haksızlıkları kurum yöneticilerine birinci elden yasal yollarla bildirilmesi sendikamızın asli görevidir. Sendikamız üyesi olsun olmasın tüm çalışanlar için hukuki olarak hazırlanması gereken dilekçelerin hazırlanmasında ve takibinde yardımcı olmak, dava açılması ve takibi gibi konularda personele gerekli destekleri vermekteyiz. Ayrıca sendika üyelik numarası ile sendikamızın anlaştığı ve anlaşma yapmakta olduğu tüm şirketler ile özel indirimler alarak hizmet alınmasını sağlıyoruz. Bunların dışında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, iş sağlığı güvenliği, görevde yükselme sınavlarıyla ilgili çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin mevcut unvanının önüne Sosyal Güvenlik (SG) eklenmesi, kurum personeline katılım paylarından muafiyet verilmesi, sosyal güvenlik denetmenlerinin kurum içine alınması, SGK personelinin ek ödeme oranının artırılması, ödenen ücret ve ek gelirlerin emekliliğe esas kazanca yansıtılması, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çalışanlara ek özel hizmet tazminatı verilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yürütüyoruz."



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