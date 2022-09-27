Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 152 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kuru kayısı Kg 152,00 152,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 150,00 150,00 1 nolu şekerpare kayısı Kg 141,00 141,00 1 nolu gün kurusu kayısı Kg 140,00 140,00 Kuru kayısı Kg 76,00 100,00

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