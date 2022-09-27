Kale'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

G.S. idaresindeki 23 HP 518 plakalı otomobil Malatya-Elazığ kara yolu Düztarla mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki bariyerlere çarptı.

Otomobilde maddi hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.









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